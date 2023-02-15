Отношения Азара и Анчелотти испорчены

Между хавбеком “Реала” Эденом Азаром и наставником команды Карло Анчелотти есть конфликт.

Как пишет The Athletic, футболист и тренер практически не общаются.

В окружении футболиста говорят, что он считает, что тренер подвел его и не выполнил свои обещания.

В 2023 году Азару обещали больше игрового времени, но футболист снова начал получать травмы. Всего он провел около 60 минут в двух матчах в этом году.