"Челси" согласился продать Хаверца и назвал сумму

Форвард “Челси” Кай Хаверц может покинуть команду в ближайшее время.

Как пишет журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг, лондонский клуб готов рассмотреть продажу футболиста в летнее трансферное окно.

Сам футболист решил для себя, что останется в клубе, если он пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Источник отмечает, что вопрос с уходом немца решится до июня 2023 года.

По его информации, “Челси” согласится продать игрока за 60 миллионов евро.