"Челси" отправил молодого таланта в аренду в "Рединг"

Хавбек “Челси” Чезаре Казадеи перешел в “Рединг” на правах аренды.

Как пишут на сайте лондонцев, за новый клуб молодой талант будет играть до конца текущего сезона.

Напомним, что Казадеи перебрался в Лондон из “Интера” в августе прошлого года. С тех пор он выступал за молодежную команду.

Кроме того, хавбек ездил с основной командой на зимний тренировочный сбор в Абу-Даби.