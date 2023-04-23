Лондонский "Челси" обнаружил еще одного таланта в Португалии.

Как пишет издание Record, в английский клуб может перейти 18-летний вингер Диего Морейра из “Бенфики”.

У португальца истекает срок действия контракта и он сможет присоединиться к лондонской команде летом в качестве свободного агента.

Напомним, что в составе "Челси" выступает португальский нападающий Жоау Фелиш.