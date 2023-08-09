"Челси" назвал имя нового капитана команды

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте объявила, что новым капитаном команды назначен защитник Рис Джеймс. В этой должности он заменил испанца Сесара Аспиликуэту, который покинул клуб в летнее трансферное окно.

“Рад взять на себя эту роль и ответственность. Это большая ответственность, так как в прошлом у нас были великие капитаны, но я очень рад. Я провел в ”Челси" почти всю свою жизнь. Я в клубе с шести лет и провел через клубную академию. Стать капитаном – прекрасное чувство для меня и моей семьи", – сказал Джеймс.

23-летний Джеймс играет за основную команду лондонского клуба с 2018 года. Всего он провел за “Челси” 147 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 20 результативных передач. В составе “аристократов” Джеймс становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Суперкубок УЕФА в 2021 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Джеймс с 2020 играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 16 матчей, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи, а также получил одну желтую карточку и одну красную карточку. В составе сборной Англии Джеймс является серебряным призером чемпионата Европы-2020.