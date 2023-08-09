"Челси" ищет срочную замену травмированному форварду

«Челси» рассматривает возможность приложить больше усилий для подписания 23-летнего сербского нападающего Душана Влаховича из «Ювентуса».

Активизация лондонского клуба в этом направлении связана с травмой 25-летнего форварда Кристофера Нкунку, которого «Челси» недавно приобрел за 60 миллионов евро.

Как известно, французский футболист травмировался во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» в Чикаго. По ожиданиям врачей лондонского клуба, он может пропустить три месяца.

Потенциальный переход Влаховича связан со сложными переговорами по поводу ухода Ромелу Лукаку. Бельгиец имеет варианты в Саудовской Аравии, но сам заявил о желании вернуться в Италию.

Источники ESPN пишут, что «Ювентус» готов включить Влаховича в сделку по обмену Лукаку, но клубы расходятся в оценках двух игроков.

В сезоне 2022/2023 Лукаку защищал цвета «Интера», за который провёл 37 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав семь результативных передач.

Что касается Влаховича, то он сыграл за «Ювентус» 42 матча, забив 14 голов и сделав четыре результативные передачи.