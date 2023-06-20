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Чехия одержала разгромную победу над Черногорией

Новости футбола Сегодня, 15:55
Чехия одержала разгромную победу над Черногорией Чехия одержала разгромную победу над Черногорией

Сборная Чехии в товарищеском матче на выезде разгромила сборную Черногории со счетом 4:1.

Победу чешской национальной команде принесли голы Моймира Хитила, Михала Садилека, Лукаша Провода и Адама Гложека. У хозяев гол забил Дритон Цамай.

Черногория – Чехия - 1:4 (0:1)
Голы: Хитил, 28 - 0:1, Садилек, 57 - 0:2, Цамай, 66 - 1:2, Провод, 75 - 1:3, Гложек, 85 - 1:4

Черногория: Шаркич, Вукчевич, Томашевич, Савич, Милович (Бубанья, 46), Радунович, Бакич (Цамай, 59), Савичевич (Радулович, 46), Янкович (Лончар, 46), Мугоша (Крстович, 58), Осмайич (Бакич, 77).

Чехия: Вацлик, Брабец, Стронати, Зима, Зелены (Югас, 46), Доудера, Соучек, Садилек (Садилек, 76), Змргал (Провод, 46), Черны (Гложек, 70), Хитил (Матоушек, 85).

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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