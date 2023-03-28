Бусектс получит новый контракт от "Барселоны", но есть ряд условий

Согласно информации Mundo Deportivo, “Барселона” предложила своему капитану Серхио Бускетсу новый контракт.

Как известно, текущее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Если игрок согласится, его зарплата уменьшится на 75% и составит € 7–8 млн в год, вместо прежних € 30 млн.

Бускетс является воспитанником и капитаном команды и уже 16 лет играет за неё, проведя за первую команду 713 матчей.