Бусектс получит новый контракт от "Барселоны", но есть ряд условий
Новости футбола Сегодня, 06:21
Фото: открытые источники
Согласно информации Mundo Deportivo, “Барселона” предложила своему капитану Серхио Бускетсу новый контракт.
Как известно, текущее соглашение истекает в конце текущего сезона.
Если игрок согласится, его зарплата уменьшится на 75% и составит € 7–8 млн в год, вместо прежних € 30 млн.
Бускетс является воспитанником и капитаном команды и уже 16 лет играет за неё, проведя за первую команду 713 матчей.
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