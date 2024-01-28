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Бундеслига. Боруссия Дортмунд благодаря хет-трику Фюллькруга обыграла Бохум

Новости футбола Сегодня, 13:27
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бундеслига. Боруссия Дортмунд благодаря хет-трику Фюллькруга обыграла Бохум Бундеслига. Боруссия Дортмунд благодаря хет-трику Фюллькруга обыграла Бохум

Дортмундская Боруссия на своем поле принимала Бохум в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Шмелям нужно было побеждать в контексте борьбы за зону Лиги чемпионов.

Команды провели ровный первый тайм, что закономерно отразилось на статистике ударов: 5 у Боруссии, 4 - у Бохума. На 7-й минуте желто-черные получали право пробить пенальти, который реализовал Никлас Фуллькруг. В конце тайма для хозяев произошел обидный момент: Нико Шлоттербек срезал мяч в ворота своей команды и счет стал 1:1.

Во второй 45-минутке команды демонстрировали интересный футбол. На 72-й минуте Фюллькруг забил еще раз, точно замкнув филигранный навес Забитцера. А точку в матче поставил все тот же Фюллькруг, реализовавший еще один пенальти и оформивший хет-трик.

Боруссия набрала 36 очков и сместила Лейпциг с четвертой строчки. Бохум на 14-й позиции в таблице (20 баллов).

Бундеслига, 19-й тур
Боруссия Дортмунд - Бохум - 3:1
Голы: Фюллькруг, 7, с пенальти, 72, 90+1, с пенальти - Шлоттербек, автогол, 45

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