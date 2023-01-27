"Брайтон" отказал "Арсеналу" в трансфере своего лидера

“Брайтон” не принял первое предложение “Арсенала” по поводу трансфера хавбека Мойсесу Кайседо.

По информации The Athletic, лондонцы готовы были заплатить за молодого футболиста 68 млн евро.

В то же время в “Брайтоне” дали понять, что продавать игрока этой зимой не собираются.

Кроме того, клуб надеется получить за своего лидера 85 млн евро.

В этом сезоне 21-летний хавбек сыграл 21 матч во всех турнирах, забив один гол и отдав голевую передачу.