“Борнмут” подписал одну из звезд Лиги 1

Полузащитник сборной Буркина-Фасо Данго Абубакар Уаттара перебрался в английский “Борнмут”.

Как пишет официальный сайт клуба, с бывшим футболистом “Лорьяна” подписан контракт на 5,5 лет.

В английском клубе Уаттара будет играть под 11-м игровым номером.

В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету хавбека шесть голов и пять голевых передач в 18 матчах.