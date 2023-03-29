"Болтон" требует от "Барселоны" денег за трансфер Алонсо

“Болтон” пожаловался на “Барселону” в ФИФА, так как хочет получить деньги за переход испанского защитника Маркоса Алонсо из “Челси” в “Барселону”, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб настаивает на получении солидарных выплат за свой вклад в воспитание игрока, так как он играл за команду с 2011 по 2013 годы. Ранее подобную жалобу на каталонцев в ФИФА отправил клуб четвертого испанского дивизиона “Унион Адарве”.

Напомним, что Алонсо перешел на правах свободного агента. Однако, оба клуба полагают, что испанец вошел в сделку по переходу Пьера-Эмерика Обамеянга из “Барселоны” в “Челси” за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 32-летний Алонсо провел за “Барселону” 27 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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