Обамеянг готов на щедрый шаг ради возвращения в "Барселону"

Форвард “Челси” Пьер-Эмерик Обамеянг готовь снизить свою зарплату ради возвращения в “Барселону”.

Как сообщает Sport.es, футболист неудовлетворен тем, что не получает игровой практики в Англии.

В связи с этим он готов пойти на понижение зарплаты, чтобы снова попасть в каталонскую команду.

В “Барселоне” же рассматривают возможность аренды нападающего на год.

В этом сезоне габонец забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 18 матчах.