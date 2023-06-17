Болгария в большинстве не смогла победить в матче отбора Евро-2024

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборные Литвы и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1.

На 15-й минуте счет открыл Эдвинас Гирдвайнис, но через пару минут литовцы остались в меньшинстве из-за удаления Юстаса Ласицкаса. В середине первого тайма счет сравнял Марин Петков.

Литва – Болгария - 1:1 (1:1)

Голы: Гирдвайнис, 15 - 1:0, Петков, 27 - 1:1

Литва: Гертмонас, Гирдвайнис, Лекитас, Бенета (Тутышкин, 79), Воробьев, Вербицкас (Упстас, 46), Шяшплаукис (Ширвис, 22), Гинейтис, Ласицкас, Черных (Паулаускас, 38), Янкаускас (Сиргедас, 79).

Болгария: Дюлгеров, Антов, Груев, Петков, Чочев, Шопов (Йорданов, 46), Galchev (Стоянов, 81), Минчев (Стефанов, 63), Петков, Делев (Илиев, 46), Десподов (Русев, 74).

Удаление: Ласицкас (17).