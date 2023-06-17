Болгария в большинстве не смогла победить в матче отбора Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 11:42
Фото: инстаграм сборной Болгарии/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборные Литвы и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1.
На 15-й минуте счет открыл Эдвинас Гирдвайнис, но через пару минут литовцы остались в меньшинстве из-за удаления Юстаса Ласицкаса. В середине первого тайма счет сравнял Марин Петков.
Литва – Болгария - 1:1 (1:1)
Голы: Гирдвайнис, 15 - 1:0, Петков, 27 - 1:1
Литва: Гертмонас, Гирдвайнис, Лекитас, Бенета (Тутышкин, 79), Воробьев, Вербицкас (Упстас, 46), Шяшплаукис (Ширвис, 22), Гинейтис, Ласицкас, Черных (Паулаускас, 38), Янкаускас (Сиргедас, 79).
Болгария: Дюлгеров, Антов, Груев, Петков, Чочев, Шопов (Йорданов, 46), Galchev (Стоянов, 81), Минчев (Стефанов, 63), Петков, Делев (Илиев, 46), Десподов (Русев, 74).
Удаление: Ласицкас (17).
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