Болельщики “Валенсии” просят прокуратуру наказать Анчелотти

Болельщики “Валенсии” просят прокуратуру наказать главного тренера “Реала” Карло Анчелотти.

Они обвинили итальянского тренера в ложных обвинениях в расизме.

После очной встречи команд Анчелотти назвал весь стадион расистами из-за оскорблений, которые звучали в адрес Винисиуса Жуниора.

Фанаты полагают, что такое слова нанесли ущерб имиджу клуба и его фанатов.