Болельщики "Аль-Иттихада" дразнили Роналду во время матча

Болельщики “Аль-Иттихада” пытались провоцировать португальского форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду во время матча между командами.

По ходу вчерашней встречи с трибун звучали кричалки “Месси! Месси!” в адрес 37-летнего португальца.

Напомним, что матч проходил в рамках полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии и команда Роналду проиграла со счетом 1:3.

Интересно, что уже во втором матче за свою новую команду Роналду не отметился результативными действиями.