Болельщики "Аль-Иттихада" дразнили Роналду во время матча
Новости футбола Сегодня, 04:18
Фото: твиттер Аль-Насра/Автор неизвестен
Болельщики “Аль-Иттихада” пытались провоцировать португальского форварда “Аль-Насра” Криштиану Роналду во время матча между командами.
По ходу вчерашней встречи с трибун звучали кричалки “Месси! Месси!” в адрес 37-летнего португальца.
Напомним, что матч проходил в рамках полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии и команда Роналду проиграла со счетом 1:3.
Интересно, что уже во втором матче за свою новую команду Роналду не отметился результативными действиями.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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