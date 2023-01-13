Бизнесмен заплатит 3 млн евро за билет на матч команд Месси и Роналду

Бизнесмен из Саудовской Аравии заплатит около 3 миллионов евро за билет на товарищеский матч с участием Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Как сообщили в департаменте развлечений правительства Саудовской Аравии, в ходе аукциона неназванный бизнесмен согласился заплатить 2,66 млн за билет на товарищеский матч между сборной из лучших игроков “Аль-Насра” и “Аль-Хиляля”, и французским “ПСЖ”.

У владельца данного билета будет право посетить церемонию награждения победителей встречи, а также ему разрешат пообщаться с футболистами в раздевалках.

Напомним, что сама товарищеская игра состоится в Эр-Рияде 19 января.