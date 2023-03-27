Бывший тренер сборной Англии оценил игру Мудрика

В воскресенье, 26 марта, прошел матч 2-го тура отборочного этапа Евро-2024 в группе С между командами Англии и Украины. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

Михаил Мудрик попал в стартовый состав национальной команды Украины, но не смог раскрыть свой потенциал в этой игре.

Стюарт Пирс, бывший тренер сборной Англии, объяснил, почему Мудрик не справился с задачей:

"Мудрик не сыграл свою роль в этой игре, хотя он один из лучших игроков Украины. Если бы я был тренером этой команды, я бы поставил его на другую сторону поля.

Потому что он играл против Кайла Уокера, кто умеет противостоять ему. Мудрик, возможно, один из их лучших игроков, но он был неэффективен только потому, что играл против Уокера", - сказал он.