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Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса

Новости крикета Сегодня, 05:24
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса

32-летний универсал Насир Хоссейн должен отбыть двухлетнюю дисквалификацию с отсрочкой в шесть месяцев от всех форм крикета, сообщает ICC.

Хоссейну были предъявлены обвинения в нарушении Антикоррупционного кодекса Международного совета крикета (ICC), которые крикетист признал.

Бангладешский универсал признал себя виновным в трех нарушениях, среди которых:

  • он не сообщил Уполномоченному лицу по борьбе с коррупцией про получание подарка стоимостью более 750 долларов США (iPhone 12)
  • не предоставил или отказался без веской аргументации сотрудничать со следствием в связи с возможным коррупционным поведением, включая отказ полностью предоставить всю запрашиваемую информацию.

Напомним, что Насир Хоссейн с 2011 по 2018 годы выступал за национальную сборную Бангладеш в разных форматах. За это время игрок набрал 2695 ранов и забрал 39 калиток.

Ранее мы сообщали, что капитана сборной Южной Африки U19 отстранили из-за произраильских взглядов.

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