Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса
Новости крикета Сегодня, 05:24
Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса
32-летний универсал Насир Хоссейн должен отбыть двухлетнюю дисквалификацию с отсрочкой в шесть месяцев от всех форм крикета, сообщает ICC.
Хоссейну были предъявлены обвинения в нарушении Антикоррупционного кодекса Международного совета крикета (ICC), которые крикетист признал.
Бангладешский универсал признал себя виновным в трех нарушениях, среди которых:
- он не сообщил Уполномоченному лицу по борьбе с коррупцией про получание подарка стоимостью более 750 долларов США (iPhone 12)
- не предоставил или отказался без веской аргументации сотрудничать со следствием в связи с возможным коррупционным поведением, включая отказ полностью предоставить всю запрашиваемую информацию.
Напомним, что Насир Хоссейн с 2011 по 2018 годы выступал за национальную сборную Бангладеш в разных форматах. За это время игрок набрал 2695 ранов и забрал 39 калиток.
Ранее мы сообщали, что капитана сборной Южной Африки U19 отстранили из-за произраильских взглядов.
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