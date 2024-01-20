Бывший игрок сборной Бангладеш забанен на два года за нарушение Антикоррупционного кодекса

32-летний универсал Насир Хоссейн должен отбыть двухлетнюю дисквалификацию с отсрочкой в шесть месяцев от всех форм крикета, сообщает ICC.

Хоссейну были предъявлены обвинения в нарушении Антикоррупционного кодекса Международного совета крикета (ICC), которые крикетист признал.

Бангладешский универсал признал себя виновным в трех нарушениях, среди которых:

он не сообщил Уполномоченному лицу по борьбе с коррупцией про получание подарка стоимостью более 750 долларов США (iPhone 12)

не предоставил или отказался без веской аргументации сотрудничать со следствием в связи с возможным коррупционным поведением, включая отказ полностью предоставить всю запрашиваемую информацию.

Напомним, что Насир Хоссейн с 2011 по 2018 годы выступал за национальную сборную Бангладеш в разных форматах. За это время игрок набрал 2695 ранов и забрал 39 калиток.

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