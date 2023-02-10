Бывшего игрока сборной Австрии убили в Вене
Новости футбола Сегодня, 13:42
Волкан Кахраман
Бывшего футболиста сборной Австрии Волкана Кахрамана застрелили в Вене 8 февраля, сообщает The Sun.
По сведениям источника, Кахраман утром рокового дня встретился в кафе со своим другом. Мужчины поссорились и вышли на улицу, где их конфликт только усилился. В итоге друга экс-футболиста выхватил пистолет и застрелил оппонента. После этого убийца застрелился сам.
43-летний Кахраман в бытность футболистом играл за такие известные клубы, как “Фейеноорд", “Трабзонспор”, "Аустрию" и ЛАСК. За сборную Австрии сыграл три матча.
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