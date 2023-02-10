"Манчестер Юнайтед" хочет купить хавбека "Баварии"

“Манчестер Юнайтед” намерен выкупить трансфер австрийского полузащитника мюнхенской “Баварии” Марселя Забитцера, сообщает ESPN.

По сведениям источника, тренерский штаб английского клуба заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с футболистом, который в данный момент выступает за манкунианцев на правах аренды.

В нынешнем сезоне 28-летний Забитцер провел за “Манчестер Юнайтед” два матча. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2025 года.

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