"Реал" нацелился на форварда "Баварии"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Кингсли Коману, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет сложно, так как немцы не планируют с ним расставаться. Единственная возможность заставить “Баварию” передумать, это сделать очень серьезное предложение в размере более 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Коман провел за “Баварию” 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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