Бывший форвард Ювентуса и Баварии вернулся на Родину

Известный бразильский вингер Дуглас Коста стал игроком Флуминенсе. Опытный футболист подписал контракт с клубом до июня 2025 года.

Видеть 33-летнего вингера в своих рядах хотел турецкий Самсунспор, но футболист предпочел вернуться в родную страну.

Интересно, что Флуминенсе станет только вторым бразильским клубом в карьере Косты, который является воспитанником Гремио. За трехцветных игрок выступал в 2007-2010 и 2021-2022 годах.

Douglas Costa é o novo reforço do Flu! Jogador assina até julho de 2025 com o #TimeDeGuerreiros! Seja bem-vindo! ⚡️🇭🇺



Saiba mais >> https://t.co/JxqC7586Km pic.twitter.com/tW6yimOmf0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 28, 2024

Дуглас Коста находился в статусе свободного агента, после того, как покинул Лос-Анджелес Гэлакси в октябре. За американскую команду бразилец сыграл в общей сложности 51 матч и забил восемь голов.

Наиболее известен Коста по выступлениям за Баварию и Ювентус, в составе которых он неоднократно становился чемпионом Германии и Италии. Также Дуглас оставил яркий след в истории донецкого Шахтера.