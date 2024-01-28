Бывший форвард Ювентуса и Баварии вернулся на Родину
Известный бразильский вингер Дуглас Коста стал игроком Флуминенсе. Опытный футболист подписал контракт с клубом до июня 2025 года.
Видеть 33-летнего вингера в своих рядах хотел турецкий Самсунспор, но футболист предпочел вернуться в родную страну.
Интересно, что Флуминенсе станет только вторым бразильским клубом в карьере Косты, который является воспитанником Гремио. За трехцветных игрок выступал в 2007-2010 и 2021-2022 годах.
Дуглас Коста находился в статусе свободного агента, после того, как покинул Лос-Анджелес Гэлакси в октябре. За американскую команду бразилец сыграл в общей сложности 51 матч и забил восемь голов.
Наиболее известен Коста по выступлениям за Баварию и Ювентус, в составе которых он неоднократно становился чемпионом Германии и Италии. Также Дуглас оставил яркий след в истории донецкого Шахтера.