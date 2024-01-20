Неожиданный поворот. Известно, где продолжит карьеру экс-звезда Ювентуса и Баварии

Известный бразильский вингер Дуглас Коста продолжит карьеру в турецком Самсунспоре, информирует футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Контракт 33-летнего бразильца с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Дуглас Коста находится в статусе свободного агента, после того, как покинул Лос-Анджелес Гэлакси в октябре. За американскую команду бразилец сыграл в общей сложности 51 матч и забил восемь голов.

Наиболее известен Коста по выступлениям за Баварию и Ювентус, в составе которых он неоднократно становился чемпионом Германии и Италии. Также Дуглас оставил яркий след в истории донецкого Шахтера и родного Гремио.

Самсунспор занимает шестнадцатое место в турецкой Суперлиге после 20 туров и ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.