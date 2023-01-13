"Бенфика" подписала норвежского вундеркинда

Норвежский полузащитник Андреас Шельдеруп сменил “Норшеллан” на португальскую “Бенфику”.

Как пишет пресс-служба португальского клуба, 18-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 2028 года.

Датский клуб получил за молодого таланта 14 млн евро. В контракте также прописано, что “Норшеллан” получит 20% от суммы продажи Шельдерупа португальским клубом.

В составе датского клуба Шельдеруп провел 56 матчей, в которых забил 17 голов.