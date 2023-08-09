"Бенфика" и "Порту" определили обладателя Суперкубка Португалии

Вечером 10 августа состоялся матч за Суперкубок Португалии 2023 года, в котором встречались лиссабонская "Бенфика" и “Порту”.

Встреча прошла на стадионе "Мунисипал-ди-Авейру" в Португалии и завершилась победой лиссабонцев со счетом 2:0.

Все голы в матче пришлись на вторую половину матча, хотя и в первом тайме оба коллектива имели шансы для того, чтобы отличиться.

На 61-й минуте встречи дебютный мяч во встрече забил Анхель Ди Мария, который вернулся в “Бенфику” этим летом. Он отличился с передачи Оркуна Кёкчю. Уже спустя семь минут “Бенфика” отправила в ворота “Порту” и второй мяч. Его на свой счет записал Петар Муса с передачи Рафы Силвы.

Уже в компенсированное арбитром время “Порту” остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил опытный защитник Пепе. Спустя минуту “драконы” забили гол, но после просмотра видеоповтора судьи его отменили.

Отметим, что "Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии в девятый раз в своей истории. По этому показателю она сравнялась со “Спортингом”. Рекордсменом по числу титулов остается “Порту”, у которого 27 побед в Суперкубке.