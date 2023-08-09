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Бельгийский "Гент" одержал разгромную победу в квалификации Лиги Конференций

Новости футбола Сегодня, 16:29
Бельгийский "Гент" одержал разгромную победу в квалификации Лиги Конференций Фото: твиттер "Гента"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций бельгийский “Гент” на своем поле разгромил польский клуб “Погонь” со счетом 5:0. Матч состоялся в бельгийском городе Гент на стадионе “Геламко-Арена”.

На 13-й минуте счет открыл Гифт Орбан. На 35-й минуте преимущество бельгийского клуба увеличил Орбан, который сделал дубль. На 40-й минуте счет до крупного довел Уго Кейперс. В конце первого тайма четвертый гол забил Кейперс, который сделал дубль. В середине второго тайма окончательный счет установил Орбан, который сделал хет-трик.

Ответный матч “Погонь” - “Гент” состоится в Польше 17 августа.

“Гент” Бельгия – “Погонь” Польша - 5:0 (4:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 13 Орбан, 2:0 – 35 Орбан, 3:0 – 40 Кейперс, 4:0 – 45 Кейперс, 5:0 – 64 Орбан.

“Гент”: Руф, Торунарига (Кастро-Монтес, 78), Кандусс, Ватанабе, Кумс, Де Сарт, Хон Хен Сок (Юльсагер, 78), Самуаз, Кейперс (Тиссаудали, 79), Фофана (Геркенс, 79), Орбан (Агбор, 89).

“Погонь”: Вальквист, Кутрис, Малец, Цех (Лончар, 68), Клебаник, Гросицки, Гамбоа, Бичахчян (Вендрыховски, 68), Ленговски (Кужава, 46), Захович (Горгон, 46), Кулурис (Форнальчик, 80).

Желтые карточки: Малец (29), Торунарига (41), Гамбоа (50).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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