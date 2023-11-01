Базель не забил за октябрь ни одного гола. Команда идет на вылет из чемпионата Швейцарии

Швейцарский "Базель" находится в кризисной ситуации и пока есть большая вероятность того, что самый титулованный клуб своей страны может вылететь из элитного дивизиона.

В октябре команда не забила ни одного мяча в четырех матчах.

В связи с такими обстоятельствами пресс-служба клуба сообщила, что не может определить лучший гол месяца.

В октябре “Базель” проиграл во всех встречах с общим счетом 0:10.

По итогам 11 туров швейцарский гранд занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Уже сейчас отставание от "Лозанны Уши", расположенной на предпоследней позиции, составляет пять очков.

Интересно, что "Базель" является 20-кратным чемпионом Швейцарии. Кроме того, команда 13 раз выигрывала Кубок Швейцарии.

Еще в прошлом сезоне “Базель” доходил до полуфинала Лиги конференций, а теперь вынужден вести борьбу за выживание в чемпионате своей страны.