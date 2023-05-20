"Бавария" проиграла в Бундеслиге и может упустить чемпионство

В матче 33-го тура чемпионата Германии “Бавария” на своем поле проиграла “РБ Лейпциг” со счетом 1:3.

Победу гостям принесли голы Конрада Лаймера, Кристофера Нкунку и Доминика Собослаи. У хозяев отличился Серж Гнабри.

“Бавария”, набрав 68 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, и опережает дортмундскую “Боруссию” на одно очко, но у конкурента есть матч в запасе. “РБ Лейпциг” с 63 очками поднялся на третью позицию и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.

“Бавария” – “РБ Лейпциг” - 1:3 (1:0)

Голы: Гнабри, 25 - 1:0, Лаймер, 64 - 1:1, Нкунку, 76 (с пенальти) - 1:2, Собослаи, 86 (с пенальти) - 1:3

“Бавария”: Зоммер, Мазрауи (Мане, 86), Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Упамекано, ), Горетцка (Гравенберх, 69), Киммих, Мюллер, Коман (Тель, 77), Мусиала, Гнабри (Сане, 69).

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Симакан (Хенрихс, 46), Орбан, Гвардиол (Клостерманн, 87), Хальстенберг, Лаймер, Ольмо (Диалло, 87), Айдара (Кампль, 69), Собослаи, Андре Силва (Форсберг, 69), Нкунку.

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