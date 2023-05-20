"Унион" проиграл в важном матче Бундеслиги

В матче 33-го тура чемпионата Германии “Унион” на выезде проиграл “Хоффенхайму” со счетом 1:3.

Победу хозяевам принесли дубль Андрея Крамарича и гол Илы Бебу. У гостей отличился Данило Дуки.

“Хоффенхайм”, набрав 35 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. “Унион” с 59 очками остался на четвертом месте.

“Хоффенхайм” – “Унион” - 3:1 (2:1)

Голы: Бебу, 22 - 1:0, Крамарич, 36 (с пенальти) - 2:0, Дуки, 45 - 2:1, Крамарич, 89 - 3:1

“Хоффенхайм”: Бауманн, Брукс, Акпогума (Бичакчич, 70), Кабак, Анхелиньо, Бекер, Гайгер (Руди, 60), Премель, Баумгартнер (Даббур, 65), Крамарич, Бебу.

“Унион”: Реннов, Триммель (Юранович, 69), Йеккель (Сьебатшо, 80), Диогу Лейте (Баумгартль, 46), Дуки, Руссийон, Хедира, Хаберер (Левелинг, 69), Торсбю (Лаидуни, 46), Беккер, Беренс.

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