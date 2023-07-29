"Бавария" одержала сложную победу над японским клубом

Мюнхенская “Бавария” в товарищеском матче одержала победу над японским клубом “Кавасаки Фронтале” со счетом 1:0. Матч состоялся в японском городе Токио на стадионе “Японский национальный стадион”.

Единственный гол на 57-й минуте забил 23-летний защитник Йосип Станишич.

“Кавасаки Фронтале” Япония – “Бавария” Германия - 0:1 (0:0)

Гол: Станишич, 57 - 0:1

“Кавасаки Фронтале”: Чон Сон Рен (Камифукумото, 46), Ямане (Ямамура, 46), Оминами (Матсунагане, 63), Такаи (Танабе, 63), Сасаки (Ноборидзато, 64), Шмидт (Миоган, 64), Вакисака (Секо, 18; Огава, 86), Тачибанада (Озеки, 75), Сегава (Ямада, 46), Кобаяси (Леандро Дамиао, 46), Миясиро (Tono, 46; Иенага, 75).

“Бавария”: Зоммер, Мазрауи (Станишич, 46), Павар (де Лигт, 46), Ким Мин Чжэ (Упамекано, 46), Дэвис (Крэтциг, 46), Киммих (Горетцка, 46), Лаймер (Гравенберх, 46), Сане (Сарр, 46), Мусиала (Павлович, 46), Гнабри (Коман, 46), Тель (Ибрагимович, 61).

Напомним, что в прошлом сезоне “Бавария” стала чемпионом Испании. Таким образом, мюнхенский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.