Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля

Мюнхенская “Бавария” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Маккаби” из Тель-Авива и сборной Израиля Даниэля Переца.

Немецкий клуб заплатил за футболиста пять миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Израильтянин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Напомним, что основной вратарь “Баварии” Мануэль Нойер по-прежнему травмирован и может вернуться в строй через несколько месяцев. При этом мюнхенский клуб продал вратаря Яна Зоммера в миланский “Интер”. В “Баварии” Перец в первое время будет конкурировать с 35-летним голкипером Свеном Ульрайхом.

23-летний Перец является воспитанником академии “Маккаби” из Тель-Авива. Всего он провел за клуб 102 матча во всех турнирах и пропустил 83 гола. В 44 матчах он не пропускал голов. В сезоне-2019/2020 он на правах аренды играл за “Бейтар”, провел за клуб 32 матча и пропустил 44 гола. В девяти матчах не не пропускал голов.

Перец в ноябре 2020 года провел свой единственный матч за сборную Израиля. Он принял участие в товарищеском матче против сборной Кипра (2:3).