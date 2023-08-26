EN EN NG NG
Главная Новости Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля

Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля

Новости футбола Сегодня, 00:00
Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Фото: сайт Баварии/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Маккаби” из Тель-Авива и сборной Израиля Даниэля Переца.

Немецкий клуб заплатил за футболиста пять миллионов евро. Данная сумма может увеличиться за счет бонусов. Израильтянин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Напомним, что основной вратарь “Баварии” Мануэль Нойер по-прежнему травмирован и может вернуться в строй через несколько месяцев. При этом мюнхенский клуб продал вратаря Яна Зоммера в миланский “Интер”. В “Баварии” Перец в первое время будет конкурировать с 35-летним голкипером Свеном Ульрайхом.

23-летний Перец является воспитанником академии “Маккаби” из Тель-Авива. Всего он провел за клуб 102 матча во всех турнирах и пропустил 83 гола. В 44 матчах он не пропускал голов. В сезоне-2019/2020 он на правах аренды играл за “Бейтар”, провел за клуб 32 матча и пропустил 44 гола. В девяти матчах не не пропускал голов.

Перец в ноябре 2020 года провел свой единственный матч за сборную Израиля. Он принял участие в товарищеском матче против сборной Кипра (2:3).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бавария Маккаби Тель-Авив Бундеслига Германия Премьер-лига Израиль
Популярные новости
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:20 Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 00:00 Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:08 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 17:04 Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3 Новости футбола Вчера, 16:58 Челси одержал первую победу в сезоне Новости футбола Вчера, 16:37 РБ Лейпциг одержал разгромную победу в матче Бундеслиги Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 15:00 Бразильский талант Челси перешел в другой клуб АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года