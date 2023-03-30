"Бавария" нашла замену Левандовски в Италии

Мюнхенская “Бавария” и туринский “Ювентус” заинтересованы в подписании 20-летнего датского нападающего Расмуса Хейлунда из “Аталанты”.

В немецком клубе видят в форварде замену Роберту Левандовски, который перебрался в “Барселону”.

Источник пишет, что в переходе Хейлунда лично заинтересован новый тренер “Баварии” Томас Тухель.

В этом сезоне Хейлунд провел 27 матчей, забив девять голов и отдав одну результативную передачу.