Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

Для многих эта пара ассоциируется с легендарным финалом Лиги чемпионов 1999, когда Юнайтед одержали волевую победу и забрали еврокубок. Что интересно, в восьми следующих официальных играх “красные дьяволы” побеждали только однажды. Четыре победы на счету Баварии, а остальные игры завершились вничью. Сейчас нас ожидает новая битва, но победа одной из команд по сумме двух встреч может ничего не значить, ведь из группы в 1/8 финала турнира выходят две команды.

Матч между Баварией и Манчестер Юнайтед состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть этот поединок: ищите свою страну в списке ниже.