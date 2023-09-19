Бавария - Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА
Новости футбола Сегодня, 15:49
Фото: twitter.com/WSS_SMG / Автор неизвестен
Для многих эта пара ассоциируется с легендарным финалом Лиги чемпионов 1999, когда Юнайтед одержали волевую победу и забрали еврокубок. Что интересно, в восьми следующих официальных играх “красные дьяволы” побеждали только однажды. Четыре победы на счету Баварии, а остальные игры завершились вничью. Сейчас нас ожидает новая битва, но победа одной из команд по сумме двух встреч может ничего не значить, ведь из группы в 1/8 финала турнира выходят две команды.
Матч между Баварией и Манчестер Юнайтед состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени. Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть этот поединок: ищите свою страну в списке ниже.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia
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