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Бавария близка к трансферу защитника Галатасарая

Новости футбола Сегодня, 03:24
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Бавария близка к трансферу защитника Галатасарая Бавария близка к трансферу защитника Галатасарая

Бавария продвигается в переговорах по трансферу правого защитника Галатасарая Саши Боэ, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Мюнхенский клуб достиг договоренности с 23-летним футболистом, который требует от Галатасарая трансфера. Бавария предлагает турецкому клубу 20 миллионов евро + 5 бонусами, но Галатасарай хочет получить 30-35 миллионов.

Ожидается, что в ближайшее время клубы проведут новый раунд переговоров. Бавария уверенна, что сможет достигнуть договоренности.

Ранее чемпионы Германии интересовались правым защитником Ньюкасла Кираном Триппьером, но английский клуб отказался отпускать своего игрока.

Боэ перешел в Галатасарай летом 2021 года из Ренна за 1,15 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

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