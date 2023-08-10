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БАТЭ из беларуси потерпел разгромное поражение в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 15:24
БАТЭ из беларуси потерпел разгромное поражение в Лиге Европы Фото: инстаграм ФК "Шериф"/Автор неизвестен

В первом матче 3-го раунда квалификационного турнира Лиги Европы молдавский “Шериф” на своем поле уничтожил БАТЭ из беларуси со счетом 5:1. Матч состоялся в городе Тирасполь (Молдова) на стадионе “Шериф”.

В начале матча счето открыл Дэвид Анкейе. На 32-й минуте преимущество молдавского клуба увеличил Седрик Бадоло. В начале второго тайма счет до крупного довел Анкейе, который сделал дубль. На 50-й минуте разрыв в счете сократил Сиди Бане. В конце матча два гола забил Момо Янсане.

Ответный матч БАТЭ - “Шериф” состоится 17 августа. Матч будет сыгран в городе Мезёкёвешд (Венгрия) на стадионе “Вароши”.

“Шериф” Молдова – БАТЭ беларусь - 5:1 (2:0, 3:1)
Голы: 1:0 – 12 Анкейе, 2:0 – 32 Бадоло, 3:0 – 47 Анкейе, 3:1 – 50 Бане, 4:1 – 90 Янсане, 5:1 – 90 Янсане.

“Шериф”: Коваль, Кики, Гарананга, Артундуага, Апостолакис (Bueno, 81), Фернандеш, Адемо, Рикардиньо, Бадоло, Винисиус Пайва (Зоури, 64), Анкейе (Янсане, 71).

БАТЭ: Кудравец, Нечаев, Хадаркевич, Бане, Малькевич, Громыко, Бочеров, Исламович (Гречихо, 46), Подстрелов (Антилевский, 46), Концевой, Лаптев.

Желтая карточка: Апостолакис (73).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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