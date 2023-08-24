Барселона сообщила о травме одного из лидеров команды

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте сообщила о травме основного полузащитника команды Педро Гонсалеса, более известного как Педри.

У футболиста диагностировано повреждение правого квадрицепса. Сроки восстановления игрока составят не менее шести недель. Таким образом, он сможет вернуться в строй не раньше середины октября 2023 года. Травму он получил во время тренировочного занятия.

20-летний Педри выступает за “Барселону” с сентября 2019 года. Он перешел в каталонский клуб из “Лас-Пальмаса”. Сумма трансфера составила 17 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за “Барсу” 111 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В составе “Барселоны” Педри становился чемпионом Испании в сезоне-2022/2023, выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/2021, а также стал обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Педри с 2021 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 18 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.