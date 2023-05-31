"Барселона" просит Месси еще немного подождать
Новости футбола Сегодня, 04:26
Фото: твиттер Месси
"Барселона" просит нападающего ПСЖ Лионеля Месси подождать до следующего вторника, когда клуб может получить разрешение на подписание игрока от Ла Лиги
Как пишет издание Sport, руководство лиги должно утвердить финансовый план каталонского клуба.
По данным источника, это играет важную роль в возможности "Барселоны" регистрировать новых футболистов и продлевать существующих.
В данный момент боссы "Барселоны" активно работают над сокращением заработной платы и внесением необходимых корректировок, чтобы не нарушать правила финансового фейр-плей.
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