"Барселона" представила четвертый комплект формы на сезон (фото)

“Барселона” показала четвертый комплект формы, в котором команда будет играть в этом сезоне.

Форма выполнена в желтом цвете, а сверху на нее нанесены красные вертикальные полоски в виде флага Каталонии.

При этом эмблема клуба расположена по центру, а символ Nike перенесли с груди на рукава футболки.

Сразу под флагом Каталонии находится значок Spotify.

Первый матч в этой форме каталонцы сыграют 28 января против “Жироны”.