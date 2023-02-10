"Барселона" подала в суд на ФИФА

“Барселона” оспорит в Спортивном суде (CAS) решение ФИФА о запрете на трансфер мексиканского защитника “Лос-Анджелес Гэлакси” Хулиана Араухо, сообщает ESPN.

По сведениям источника, каталонский клуб надеется добиться отмены запрета. Ранее ФИФА заблокировала трансфер, так как он был оформлен с 18-секундным опозданием перед закрытием трансферного окна.

21-летний Араухо выступает за “Лос-Анджелес Гэлакси” с 2019 года. Всего он провел за клуб 109 матчей, забил два гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года. За сборную Мексики сыграл три матча.

Не пропустите: "Барселона" хочет подписать нападающего сборной Франции.