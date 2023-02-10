"Барселона" хочет подписать нападающего сборной Франции

“Барселона” проявляет интерес к нападающему менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Таким образом, форвард может сменить клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Атлетико”, “Бавария”, “Интер” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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