"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с молодым талантом

Пресс-служба “Манчестер Юнайтед” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Кобби Мейну.

Срок длительности нового соглашения не разглашается, но известно, что оно будет долгосрочным.

17-летний Мейну является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. За главную команду он провел два матча.

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