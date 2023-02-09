Аутсайдер АПЛ прервал внушительную победную серию "МЮ"

“Манчестер Юнайтед” прервал свою серию побед на домашней арене.

Вчера подопечные Эрика тен Хага спасли ничейный результат в матче с “Лидсом” (2:2) в перенесенном 8-м туре АПЛ.

До этого “красные дьяволы” выигрывали все матчи на “Олд Траффорде” с 19 октября. Всего на счету “МЮ” была серия из 13 побед.

Интересно, что последний раз такая серия была зафиксирована в сезоне-2010/11, когда команда выиграла 20 матчей подряд.