"Барселона" одержала минимальную победу в Ла Лиге

В матче 19-го тура чемпионата Испании “Барселона” на выезде обыграла “Жирону” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Педри.

“Барселона”, набрав 47 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 21 очком осталась на 12-й позиции.

“Жирона” – “Барселона” - 0:1 (0:0)

Гол: Педри, 61 - 0:1

“Жирона”: Гассанига, Ян Коуто (Тони Вилья, 70), Мартинес, Хуанпе (Мартин, 81), Эспиноса, Мигель Гутьеррес, Рикельме (Рока, 81), Ромеу, Алеиш Гарсия, Эррера (Фернандес, 59), Кастельянос (Стуани, 70).

“Барселона”: тер Штеген, Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Алонсо (Альба, 46), Бускетс, де Йонг, Гави, Дембеле (Педри, 26), Рафинья (Кессиэ, 88), Фати (Бальде, 81).

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