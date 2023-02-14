"Барселона" не откажется от Араухо-2

“Барселона” не откажется от мексиканского защитника “Лос-Анджелес Гэлакси" Хулиана Альвареса, трансфер которого сорвался в январе, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист либо доиграет сезон за американский клуб, либо будет тренироваться в составе резервной команды каталонцев.

Напомним, что “Барселона” пыталась оформить переход мексиканца 31 января, но каталонцы на 18 секунд опоздали с регистрацией его трансфера. В итоге, ФИФА заблокировала переход.

В нынешнем сезоне 21-летний Араухо выступает за “Лос-Анджелес Гэлакси” с 2019 года. Всего он провел за клуб 111 матчей, забил два гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Напомним, что за “Барселону” уже несколько лет выступает уругвайский защитник Рональд Араухо.

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