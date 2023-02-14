Рамос вспомнил свой уход из мадридского "Реала" в 2021 году

Защитник ПСЖ Серхио Рамос рассказал, почему решил покинуть “Реал” в 2021 году.

По словам испанца, он хотел продолжать выигрывать, но ему нужно было сменить обстановку.

“Для начала я столкнулся с трудностями. Мне нужно было найти дом и обустроиться, особенно когда приезжаешь семьей, с четырьмя детьми. Я преодолел трудности и у меня все получилось”, - сказал он.

Напомним, что защитник сборной Испании играл в составе “Реала” с 2005 года.