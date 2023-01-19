"Барселона" нацелилась на хавбека сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 03:39
Фото: твиттер Вулверхэмптона/Автор неизвестен
Полузащитник “Вулверхэмптона” Гонсалу Гедеш может покинуть чемпионат Англии.
Как пишет As, на трансфере футболиста настаивает главный тренер “Барселоны” Хави.
В игроке сборной Португалии тренер видит замену Мемфису Депаю, переходящему в “Атлетико”.
По данным источника, Хави уже поговорил с Гедешем и рассказал ему о целях каталонского клуба.
В этом сезоне Гонсалу провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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