"Барселона" нацелилась на хавбека сборной Португалии

Полузащитник “Вулверхэмптона” Гонсалу Гедеш может покинуть чемпионат Англии.

Как пишет As, на трансфере футболиста настаивает главный тренер “Барселоны” Хави.

В игроке сборной Португалии тренер видит замену Мемфису Депаю, переходящему в “Атлетико”.

По данным источника, Хави уже поговорил с Гедешем и рассказал ему о целях каталонского клуба.

В этом сезоне Гонсалу провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.