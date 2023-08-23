Барселона может продать опытного защитника

Защитник “Барселоны” и сборной Испании Маркос Алонсо может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна, сообщает AS.

По сведениям источника, причиной возможной продажи является сложное финансовое положение в каталонском клубе. При этом главный тренер “Барсы” очень доволен игрой опытного защитника.

32-летний Алонсо является воспитанником академии мадридского “Реала”. Он перешел в “Барселону” летом 2022 года из лондонского “Челси” на правах свободного агента. Всего он провел за каталонский клуб 37 матчей во всех турнирах и забил три гола. В составе “Барселоны” Алонсо в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок Испании. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год. Ранее он также играл за “Болтон Уондерерс”, “Фиорентину” и “Сандерленд”.

Алонсо с 2018 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду девять матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.