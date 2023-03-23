"Барселона" может избавиться от четырех футболистов летом

Летом "Барселона" намерена избавиться максимум от четырех футболистов, которые играют на разных позициях в команде.

Как утверждает As, каталонцы не планируют проводить массовой распродажи, чтобы заработать деньги на новых игроков.

Вместо этого, они планируют отправить одного защитника, одного хавбека и двух нападающих.

Возможный трансфер не касается Жорди Альбы. а в то время как Эрика Гарсию могут продать из числа защитников.

По поводу Ансу Фати в руководстве клуба есть разногласия, также вероятен вариант с продажей форварда Феррана Торреса и арендой хавбека Пабло Торре.