"Байер" одержал крупную победу в Бундеслиге

В матче 23-го тура чемпионата Германии леверкузенский “Байер” на своем поле разгромил берлинскую “Герту” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Сердара Азмуна, Джереми Фримпонга, Муссы Диаби и Амина Адли. У гостей отличился Доди Лукебакио.

“Байер”, набрав 31 очко, вышел на девятое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Герта” с 20 очками осталась на 14-й позиции.

“Байер” – “Герта” - 4:1 (2:0)

Голы: Азмун, 12 - 1:0, Фримпонг, 21 - 2:0, Диаби, 60 - 3:0, Лукебакио, 67 (с пенальти) - 3:1, Адли, 73 - 4:1

“Байер”: Градецки, Фримпонг (Фосу-Менса, 29), Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 82), Андрих, Паласиос, Виртц (Амири, 82), Азмун (Шик, 69), Диаби (Адли, 69).

“Герта”: Кристенсен, Кемпф, Уремович, Рохель, Платтенхардт, Джигерджи (Нганкам, 73), Тузар, Сердар (Боэтиюс, 58), Рихтер (Шуньич, 84), Нидерлехнер (Йоветич, 58), Лукебакио (Кенни, 83).

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